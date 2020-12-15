據美國媒體《ESPN》報導，堪薩斯皇家隊今（15）日與終結者霍蘭德（Greg Holland）續約1年，保證薪資275萬美元，若加上出賽與激勵獎金等，最多可達475萬美元。

35歲的霍蘭德曾經三度入選大聯盟明星賽，今年出賽28場、投28.1局，戰績3勝0敗6救援、自責分率1.91。他在最後13次出賽投13.1局無失分，表現非常出色。

霍蘭德2010年在皇家隊登上大聯盟，待滿6年才離開皇家並轉戰洛磯隊、紅雀隊、國民隊、響尾蛇隊，並於今年球季重返老東家皇家隊的懷抱。生涯累計已有212次救援成功，在現役球員中排名第5位，平均自責分率2.90，投球內容還算穩定。

霍蘭德在2016年因為韌帶置換手術整季休息，2017年加盟洛磯隊時曾以41次救援成功勇奪國聯救援王，並榮膺「東山再起獎」。去年則被響尾蛇隊釋出，今年是以小聯盟合約回到皇家隊，所幸表現恢復水準，直接獲得一張大聯盟合約，可以安心準備新球季。

(中時 )