航母殺手後續艦 蔡總統親命名「塔江」有涵義。曾薏蘋攝

圖為快速布雷艇。（趙雙傑攝）

命名為塔江艦。（趙雙傑攝）

海軍首艘興建的「快速布雷艇」（舷號：FMLB-1），與被譽為「航母殺手」的沱江軍艦後續艦首艘量產型艦，蔡英文總統今出席「命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」，蔡總統親當場宣布，首艦命名為「塔江」軍艦；總統表示，「今天的交船及下水儀式，是展現我們全方位捍衛海疆的決心」。

塔江首字取自台東塔瓦溪，該流域屬於排灣族生活範圍，排灣族自古以狩獵為主要經濟活動，代代傳承狩獵文化，天性具有不畏懼艱難。

總統致詞指出，國防自主是政府非常重視的政策，經過堅定的決心、縝密的規劃、努力的執行，在過去四年內，已經有相當的成效，特別是在這一年裡，國艦國造，有了令人振奮的成績。

總統說，不論是從潛艦製造的開始、海巡的四千噸級嘉義艦下水、上週的巡防艦艇交船，還是今天海軍的快速布雷艇交船，以及高效能艦艇後續艦下水命名，都一再地呈現出，國艦國造正在全力且全方位發展。

她說，因應敵情的威脅、國防科技的進步，以及戰場環境等因素，在建構防衛武力的時候，要有不對稱作戰的概念及作為，發展高機動性、且具有精準打擊的武器裝備，用以嚇阻敵人來犯。

總統表示，今天的兩艘艦艇，都是具有高速的機動性，其中，沱江鑑深獲國際認同，原型艦經過性能精進後，具有更強大的打擊火力。

總統說，快速布雷艇，則可在最短時間內，完成海域、港口等作戰地點布置水雷的任務，由中科院所研發的自動布雷系統，更是世界級最先進的高效能裝備。她相信，這兩等級艦艇的加入，將可配合戰場環境運用，讓戰術規劃更加的靈活，達成嚇阻、遲滯登島的作戰目的。對於戰力的提升，有非常重要的意義。

總統說，今天也要展現臺灣國防研發能量。目前國艦國造政策，從大型軍艦到小型艦艇，每一艘不僅性能優異，能很快建造完成。內部裝備和零組件，國造的比例也日益提升。未來，也可能成為西方民主國家相關裝備和零組件的供應來源，帶動國防產業升級。

總統說，如同剛才所提到布雷艇上的自動布雷系統，就是全球首創的技術。這證明了，不論是大船或小船都可以做到，「我們有決心也有能力，能夠完成國艦國造的任務，讓世界看到我們的國防研發能量」。

總統說，推動國艦國造，不僅展現守護國土主權的決心，更是提升國防工業及造船產業的技術和動能，培養屬於在地人才。以今天德造船為例，就培養出許多優秀的宜蘭子弟。大家看看身邊的廠房，這是配合國艦國造訂單新蓋出來的廠房，也為宜蘭的造艦產業，打造出未來。

總統說，國防自主政策中的國艦國造，可以說是創造了「提升國軍戰力」、「培養未來研發人才」、「帶動地方產業發展」的三贏局面。

總統表示，「作為中華民國三軍統帥，我一定會和大家繼續打拚，共同我們的實現目標。謝謝各位」。

(中時 )