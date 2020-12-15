校車司機竟是淫魔！台中某高中一名郭姓校車司機，3年前某日趁車內只剩1名女學生，藉口搭訕「妳有沒有男朋友？」之後，竟不顧女學生反抗，掏出生殖器要求對方幫手淫，女學生事後崩潰發訊息向老師求救，全案才曝光。台中地院將郭男依妨害性自主罪，判決3年10月徒刑。

判決書指出，郭男2017年8月起，任職於某交通公司，並被公司指派擔任某高中校車司機，同年11月1 7日（星期五）載下課學生返家時，明知受害人患有輕度智能障礙，於最後一站下車，等其他學生陸續下車剩她1人時，竟要她坐到駕駛座右方引擎蓋平台上問「妳有沒有男朋友？」，然後拉下褲子拉鍊露出生殖器，強行要求受害人幫他手淫。

女學生受到驚嚇後對郭男說：「老師跟我們說，女生不可以碰男生的身體」等語，郭男才將手放開。女學生二天後的凌晨傳訊息給老師「我的身體差點被校車司機摸，請校車司機不要對我性騷擾好嗎？」老師通報學校主動調查，全案才曝光。

法院審理時，郭男辯稱2人一路上僅單純聊天，沒有與女學生互動，其辯護律師拿出公車的行車紀錄器指稱，案發時公車都在行駛狀態，無法難像郭男可以不用操作方向盤、握著排檔桿，脫褲又穿褲。

法官勘驗女學生發給老師的求救簡訊後認為，當時天色已晚，雖然道路有路燈、車燈及商店燈光照明，但車內仍然相當黑暗，若有惡舉，車外人確實看不清楚，而且郭男事發時的車速在1至46公里之間，甚至出現車速0的情形，不無可能在慢速行駛下猥褻女學生。

法官衡量女學生描述猥褻過程詳細，且案發後開始服用抗憂鬱藥，顯然此事件對她影響甚深，審結後依妨害性自主罪，判郭男有期徒刑3年10月。可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)