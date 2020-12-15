活塞隊本周釋出了「球弟」李安吉羅鮑爾(LiAngelo Ball)。鮑爾本月初與活塞簽下1年非保障合約，結果還沒開季就被放棄。他必須撐滿60天才能拿到最高5萬美元簽約獎金(約台幣140萬)，最少也有5000美元，但當時大家就不看好他。

「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)三兄弟都很會打籃球，朗佐是大哥，22歲的李安吉羅是二哥，新科的探花拉梅洛(LaMelo Ball)是老三。朗佐是2017年選秀榜眼，目前效力鵜鶘，說起來只有李安吉羅的天分比較差。

李安吉羅最有名的一件事是2017年11月在中國大陸被逮。當時他們全家都造訪大陸，李安吉羅與兩名同學在杭州一家路易威登商店裡偷竊墨鏡被抓，這屬於高價商品，換成在美國可能面臨3年徒刑，被嘲笑是「職業生涯第一個抄截」。

後來只過了短短幾日，李安吉羅就被送回美國，隔年投入NBA選秀失利。活塞簽下李安吉羅之後，總教練凱西(Dwane Casey)稱讚他是個不錯的球員，但熱身賽兩戰沒派他上場。他去年在G聯盟的奧克拉荷馬藍人隊待過一小段時間，可惜碰上新冠疫情白忙一場。他們三兄弟都是兩歲就開始接觸籃球，看來只有李安吉羅無法完成NBA的夢想。

(中時新聞網)