中美科技戰蔓延未止，中國力推晶片產業自力更生。大陸科技媒體DeepTech旗下「問芯Voice」引述台積電前營運長、武漢弘芯爆雷前任CEO的蔣尚義親口證實，他將「回鍋」中芯國際出任副董事長職務。

報導指出，蔣尚義目前人在上海進行14天隔離，他表示決定再度回來加入中芯的關鍵，是由於和中芯國際董事長周子學很熟，而他對於半導體還有很強烈的熱情，「我非常熱衷先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易」。

據稱，蔣尚義稍早前與周子學談了很久後，作出回巢決定，他將在2021年元旦後出任中芯國際副董事長一職。曾經歷台積電發展、武漢弘芯爆雷前夕，蔣尚義說：「第一，我不挖台積電的人；第二，我不洩漏台積電機密，你不能說我做的工作和台積電有一點競爭關係就叫做傷害，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電」。蔣尚義強調，「我只是很單純的工程師，我有權利追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想」。

至於加入中芯後，與台積電又是競爭關係，怎麼應付這些不公平的輿論，蔣尚義說：「希望不要這麼政治化。發展先進封裝和系統整合技術是我的夢想，也是我到大陸想做的事，每個人都有實現夢想和期望的權利」。

蔣尚義又指出，在中芯國際可以做得比在弘芯多得多，因為中芯的能力也較強，本身已經有先進封裝的基礎了，現在中芯的先進製程技術已經做到14奈米、N＋1、N＋2，相信在中芯實現他在先進封裝和系統整合的夢想，可以比在弘芯快至少4到5年。

蔣尚義表示，中芯國際並沒有特別承諾要給什麼資源，因為它本身是一個很大的公司，營運不可能馬上轉向，「應該說這是我的個人理想，未來還要說服很多人，才能真的實現」。

(工商 )