台灣快速邁向超高齡社會之際，長期照顧服務所需投入的照顧服務員人力缺口，始終未見更好解方。弘道老人福利基金會透過第一線服務的實際觀察，發現調整薪資並提升照服員工作價值感下，流動率、離職率仍居高不下的「隱形殺手」，就是職場安全未被充份重視；弘道2019年針對211位照服員進行的調查，有近7成照服員可能會因「工作負荷過高產生了身體問題」想離職。

弘道基金會指出，照顧服務員工作特質需長時間站立、走路及負重，還需經常協助個案移位；下肢負擔較重，長期執行重複性、高負荷動作，很容易造成下背疼痛、肌肉疼痛、或是膝蓋、小腿部位痠痛、肩膀的不舒適等，讓身體處於疲弱、慢性發炎狀態。

弘道在2019年曾針對211位照服員進行調查，結果有高達60％的照顧服務員在過去半年中，曾因為工作導致肌肉骨骼傷害，63％認為「身體問題」是目前最想獲得改善的困境，57％因為「職業傷害」導致對照顧工作產生無力感，69％覺得造成可能離職的因素是：「工作負荷過高產生了身體問題」。

根據勞動部勞動及職業安全衛生研究所在2017到2018年進行的調整，發現照服員主要以女性為主，年齡層多在45到54歲間，實際工作以8小時者居多；以弘道200多名照服員來看，45歲以上也佔了55％，在年齡普遍偏高下，體能逐漸衰退是可預期的，並出現健康問題包括心血管、肌肉骨骼等相關疾病的風險增加等，職業傷害風險也大幅提升。

弘道基金會執行秘書林博樺說，台灣邁向超高齡社會的時間從原本的2026年，往前推前一年至2025年，一個「老得更快」的社會，如何推動更有效能高齡服務已迫在眉睫；透過這兩年調查與成果分析，更警醒要正視照服員的「身體健康」，才能在保障照服員的職場安全，更能預防第一線服務人才的流失。

(中時 )