海巡署分隊長黃文哲與2名隊員2012年間向大陸漁民索賄百萬元，洩漏巡防勤務包庇越界捕漁，三審遭依貪汙罪判刑2年5月至5年7月不等，另洩密罪部分則判刑數月、可易科罰金確定。黃的妻子陳文君也合謀索賄，被認定為共犯，更一審也遭依貪汙罪判刑1年8月，褫奪公權3年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，海巡署第九海巡隊分隊長黃文哲有多次取締大陸福建手石獅市「閩獅漁」船隊經驗，於是和妻子陳文君合謀索賄，黃男2012年與「閩獅漁」船隊約定以每月10萬元代價，換取海巡隊勤務表。

黃文哲夫妻並邀小隊長林黃財及隊員徐良吉參與犯罪，黃男用「螃蟹」為海巡艦艇暗號，大小螃蟹分指大小型艦艇，用戲謔態度誇耀自己有能力處置海巡所有艦艇，縱容大陸漁民及船隊免遭取締查緝。

台中高分院二審依貪汙罪、洩密罪判黃文哲5年7月、3月徒刑，判林黃財2年5月、4月徒刑，判徐良吉5年、4月徒刑，判陳文君2年7月、3月徒刑，洩密部分均得易科罰金；全案上訴三審，最高院認為，陳文君並無職務上行為身分，涉貪汙罪是否適用刑法31條減刑條件，二審並未釐清，此部分發回更審，其餘則都駁回定讞。

台中高分院更一審審理後，認為陳文君擔任總務工作，確實不具有巡防機關人員的法定職務權限，遂依刑法31條但書規定減刑，依貪汙罪判刑1年8月。本案再上訴，最高院今判決駁回，全案定讞。

(中時 )