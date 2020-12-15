湯姓婦人到北市新光三越百貨站前店購買1條項鍊後弄丟，事後回到專櫃飆罵劉姓櫃姐「全家死光」，湯婦被依恐嚇罪判處罰金5000元確定，但湯婦日前認為被媒體報導此事，讓她名譽受損，反控劉女及劉母妨害名譽，台北地檢署認為母女倆發言屬合理評論，罪嫌不足，將2人不起訴。

湯姓婦人今年4月到北市新光三越百貨站前店購買1條項鍊後弄丟，5月1日回到專櫃飆罵劉姓櫃姐「幹」、「全家死光」，5月1日晚間，劉母為女兒抱不平，將湯婦對女兒飆罵的影片上傳臉書「爆料公社」，並以「項鍊不見拿空盒回專櫃理論，大媽新光三越罵櫃姐：妳們家都死光了嗎？」為標題發文。

劉母PO文「5分鐘花3500買條項鍊了不起嗎？自己戴項鍊搞丟，竟拿個空盒到百貨公司原購買櫃台辱罵無辜店員，說因為東西瑕疵害他搞丟！？店員有道歉也幫他處理，還是一直罵一直罵..還罵店員全家死光會不會太過份了？！最後樓管跟公司竟然請她去VIP室，跟她道歉安撫她還送她一條項鍊？！」

事後湯婦認為，劉女接受媒體採訪時，誣指她訛詐，劉母PO文則誤導網友對她譏諷，提告母女倆誣告、誹謗等罪。

檢方調查時，母女倆表示PO文內容是事實，否認犯行。檢方認為2人是針對該事件表達意見，基於合理評論，受憲法保障，且湯婦行為已被起訴並判刑確定，認定母女罪嫌不足，予以不起訴。

(中時 )