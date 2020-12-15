創意(3443)第四季在NRE強勁成長下，單季營收可望有雙位數季增幅度，季營收有機會挑戰歷史新高，展望2021年，5G、AI、CoWoS等科技趨勢將扮演創意成長動能，創意今股價逆勢抗跌，盤中漲幅逾1%，股價最高達326元，持續朝向5日線、月線靠攏。

創意第四季營運將強勁復甦，NRE(委託設計)入帳仍是主要動能，包括SSD、5G、AI、digatal camera、Networking等專案，至於ASIC(客製化晶片)量產將個位數下滑，毛利率在擺脫光罩認列成本的影響下將強勁復甦，預估單季營收將有雙位數季增幅度，季營收有機會挑戰歷史新高。整體來說，法人表示，創意今年展望大致不變，營運雙位數成長，NRE的成長性超過30%，主要反應先進製程與先進封裝的強烈需求。

展望長線，5G、AI、CoWoS等科技趨勢將扮演創意2021年成長動能，長線營運展望樂觀，在5G領域，創意主要跟歐系以及韓系設備服務商合作，提供5G基站所需的相關ASIC，且開案量持續上升；再者，創意AI ASIC在歷經多年深耕下，今年有兩個專案進入小量生產階段，預期2021年貢獻將持續放大；另外，2020年創意跨入CoWoS相關封測工程服務領域，未來隨著台積電(2330)將擴充CoWoS產能，將挹注創意營運與成長動能。

(時報資訊)