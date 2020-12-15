義大利衛生部周一指出，考慮對聖誕節假日期間實施更嚴格的全國範圍新冠管制措施。

義大利上周末在許多大城市舉行大型集會活動，引發感染飆升的疑慮。義大利在上周六的死亡人數超越英國，成為全歐死亡人數最高國家，累計有6.5萬人死亡。

由於醫院壓力緩解和單日確診數下降，義大利在11月放鬆了社交管制規定。但是在米蘭或羅馬等大城的擁擠購物人潮，再次引發憂慮。

在全歐洲範圍，如同專家預測冬季病毒的快速傳播，許多政府警告疫情惡化；德國政府在周日宣布收緊限制；荷蘭政府周一宣布，正考慮進一步加強管制。

據義大利媒體披露消息，政府可能在12月24日到至少1月2日聖誕節期間實施全國性封鎖，延長宵禁時間、禁止非必要的移動，假日和周末關閉商店、酒館和餐廳，僅允許販賣必需品的商店開放。

根據12月稍早政府通過的規定，聖誕節期間，城市之間的人員流動是禁止的；在12月21日至1月6日之間，關閉滑雪場，由於宵禁，禁止傳統聖誕午夜彌撒。

(時報資訊)