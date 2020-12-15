美國國會持續就全面性聯邦支出法案與新紓困案進行協商，並對法案通過抱持樂觀看法，以及美國開始施打新冠肺炎疫苖，周一晚間美股主要指數期貨小漲。

目前道瓊指數期貨小升90點或0.3%，標普500指數期貨與那斯達克100指數期貨均小漲約0.2%。

報導指出，兩黨領導人似乎對4月以來首次推出新冠紓困法案的前景感到樂觀。

美國眾議院議長佩洛西發言人哈米爾表示，佩洛西與財政部長穆努欽周一晚間討論了政府支出法案與新一輪新冠援助措施。「他們討論了各委員會盡快完成工作的急迫性」。

參議院撥款委員會主席Richard Shelby表示，政府支出法案最快可能周二提出，他希望該法案納入了新冠援助措施。參議院多數黨領袖麥康諾則表示，共和黨已經準備好就新冠肺炎疫情通過一些東西。

由兩黨議員組成的團體也在周一晚間正式提出新紓困案，將原先的9080億美元方案一分為二，試圖藉此打破協商僵局。分拆後的法案其中之一為7480億美元方案，內容包括兩黨都接受的計畫，如每周加發300美元聯邦失業給付，以及為「薪資保障計畫」（Paycheck Protection Program，PPP）額外撥款3000億美元。

另一項方案規模達1600億美元，內容包括較具爭議性、導致兩黨協商卡關至今的計畫，如共和黨力推的企業免責保護，以及民主黨不願放棄的州與地方政府援助。

(時報資訊)