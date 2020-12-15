11月全球股市多頭反撲，資金大舉流向股票型資產，帶動國內投信基金規模衝高，達4兆5369億元，創史上單月新高。而代表市場情緒的CNN恐懼與貪婪指數來到76，進入極度貪婪區間，投資人短線操作應居高思危。根據投信投顧公會資料統計，截至今年11月底為止，投信整體基金規模達4兆5369億元，月成長2.39%，超越8月的4兆4406億元，改寫史上單月新高紀錄。若與去年底相較，今年來規模增加5323億元，成長率13.3%。

由美國有線電視台（CNN）編制的「恐懼與貪婪指數」（Fear & Greed Index），用來觀察市場情緒。CNN的恐懼與貪婪指數，由七個指標組成。CNN每天都會在網站上更新，該指數是以1-100為範圍，0是最恐懼，100是最貪婪。

法人指出，在歐美各國財政與貨幣政策雙管齊下、疫苗開始施打後，明年經濟可望重回正軌，將為股市提供支撐動能，短線建議採取定期定額分批布局策略進場。

進入12月，歐盟從財政、貨幣政策雙管齊下，提供振興計畫，而美國聯準會預計也將在本周公布最新的購債措施，市場資金動能充沛；其次，歐美各國開始施打疫苗，預期明年第2季以後，疫情有機會出現改善，經濟活動重回正軌下，明年全球企業獲利將較今年成長24%，都有利於股市表現。

(時報資訊)