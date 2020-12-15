國際鎳價原料持續走強，LME期鎳價格漲到逾一年新高，隨著主要原料價格攀高，預期上游不鏽鋼龍頭廠燁聯（9957）明年1月盤價可望調漲，延續漲勢。

美國開始接種COVID-19疫苗，市場認為對全球經濟成長提供助益，拉抬金屬需求，激勵基本金屬期貨上漲；LME期鎳上漲306美元，成為每公噸17590美元，創近14個月新高。

隨著鎳價續漲，預期不鏽鋼價有機會調漲，也對於新鋼（2032）、允強（2034）、彰源（2030）、運錩（2069）等下游業者第四季至明年第一季營運有利。

今年第二季中起，國際鎳價一路上漲，不鏽鋼也一路調升。不鏽鋼龍頭廠燁聯12月盤價以平高盤開出，不鏽鋼價第四季仍趨於漲勢，有利相關廠商營運。燁聯12月盤價開平高盤，若本月國際鎳價續漲，將拉升明年1月不鏽鋼內銷價上漲。燁聯12月盤價，內外銷不同調，300系列大宗不鏽鋼產品內銷開平盤，僅430系每公噸小漲500元，外銷價格則每公噸大漲30～150美元。另一上游大廠唐榮（2035）內銷也開平盤。

從原料面來看，11月鎳均價約15,760美元，較前一個月高出逾520美元，若以300系產品含鎳8%計，每公噸成本增加逾40美元。

隨著12月鎳均價持續上揚，創逾一年新高，若本月下半月鎳價維持高檔，將拉抬上游不鏽鋼廠燁聯內外銷同步開高盤，不鏽鋼2021年可望開紅盤並延續漲勢。

(時報資訊)