彰化萬人血清事件日前引發社會沸騰，雖然研究有貢獻，但台大公衛學院的研究團隊仍被認定違法，今天台大公衛學院前副院長陳秀熙難得公開露面，更首度與衛福部次長石崇良同台，他直說「都是過去式了」，石崇良見到陳秀熙更是熱情的握手寒暄。

日前因新冠肺炎（COVID-19）疫情，彰化縣衛生局與台灣大學公衛前院長詹長權、副院長陳秀熙等研究團隊合作執行的「萬人抗體血清調查」，八月中期中報告證明當地社區安全；但計畫執行遭質疑違反倫理規定，衛福部上週更確認彰化縣衛生局及台大公衛研究團隊均違法將開罰。

前台大公衛學院院長詹長權、前副院長陳秀熙於今年2至3月間，與彰化縣衛生局合作進行萬人血清抗體調查，儘管研究頗有收穫，但這項普篩調查，一度惹怒衛福部長陳時中下令政風調查，引來各界譁然，廉政小組最後認定普篩行為雖違法但無罰則，不過，有關學術倫理部分的調查，交由倫理審查委員會調查，結果認定違反人體研究法要開罰。

對此，台大公衛教授陳秀熙今出席台大醫院「胃癌防治26準則榮登Gut醫學雜誌」記者會，會後不願多做說明，對萬人血清一事都說過去了，強調「都是過去式了」，不願模糊今日記者會焦點。

(中時 )