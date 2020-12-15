命名「塔江艦」 總統：感謝您將成為我海上堡壘。（圖／曾薏蘋）

蔡英文總統今日到宜蘭縣蘇澳港區的龍德造船廠六廠出席「高效能艦艇後續艦首艦命名、下水暨快速布雷艇首艇交艇典禮」。（趙雙傑攝）

蔡英文到快速布雷艇上視察。（趙雙傑攝）

龍德造船公司今日上午在蘇澳港第六廠區舉辦海軍「高效能艦艇後續艦首艦命名暨下水及快速布雷艇首艇交艇典禮」，蔡總統總統宣布命名時表示，「我滿懷喜悅為你命名擲瓶，感謝你將成為我國海上堡壘，守衛中華民國的海疆，我由衷的祝福你未來巡航四海，一帆風順，現在我命你為塔江軍艦。命名人總統蔡英文。」

國防部指出，「高效能艦艇後續艦」首艦命名為「塔江」軍艦，「塔」字象徴本艦擔任海上堡壘，保衛民主自由之中華民國，亦代表國艦國造工作篳路藍縷，積沙成塔，方能建造符合國人期待之優異艦艇。

國防部表示，高效能艦艇後續艦及快速布雷艇均為「國艦國造」重要建案，海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，落實「國艦國造」政策，為海軍增添新的戰力，籲請國人支持。

今天蘇澳下起大雨，蔡英文總統等人也冒雨登艦視導，今立法院院長游錫堃、國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、退輔會主委馮世寬、參謀總長黃曙光、海軍司令劉志斌及中科院院長張忠誠先生等人陪同出席。

(中時 )