金門海巡隊全程戒護嚴防汙染發生，緊急通報交通部航港局協調兩岸聯手救援。（金門海巡隊提供）

大陸籍工作船「平安999」14日上午因機械故障失去動力，在金門后扁海域隨湧浪漂流，金門海巡隊全程戒護嚴防汙染發生，緊急通報交通部航港局協調兩岸聯手救援，當天下午成功拖離我方水域。

昨天上午08時許，海巡署金馬澎分署第12（金門）巡防區指揮部雷達發現后扁海域1艘陸籍工程船「平安999」航跡可疑，研判失去動力，立即調派岸巡隊機動巡邏組及海巡隊巡防艇PP-10053趕赴現場監控與救援準備。

迄08時45分，巡防艇馳赴現場以VHF無線電聯繫「平」船，獲悉該船有5名船員，因主機與舵機故障失去動力，被強勁東北季風及海流帶入后扁海域，還好船長即時下錨，才未進一步漂入礁石區，船況平穩並未擱淺。

第12巡防區指揮部、金門岸、海巡隊、航港局中部航務中心及金門港務處等單位隨即聯合陸方海事單位與船務代理行協力應變。13時許，陸方完備相關申請程序，派出「廈環拖1號」進入我方水域，在我方巡防艇的引導及戒護下實施拖帶救援，並於16時48分順利將「平」船拖離我方水域，船上5名船員均安，也未發生油汙染事件。

海巡署也提醒，入冬後受東北季風影響，海上風浪十分強勁，船隻出海作業，應先確認設備狀況及留意氣象資訊，以防範意外發生。若發生緊急狀況，應撥打「118」海巡服務專線求援。

「平」船順利拖離我方水域，船上5名船員均安，也未發生油汙染事件。（金門海巡隊提供）

(中時 )