前國民黨立委沈智慧發起絕食抗議「野薑花運動」，國民黨前主席朱立倫上午前往探視表達關切。朱立倫引用美國電視劇權力遊戲冰與火之歌的經典台詞「冬天來了」，諷刺蔡政府對媒體言論自由、網路的限制、及食安問題的處理， 獨裁且違反民主，讓台灣的民主面臨寒冬。

沈智慧絕食超過70小時，前台北縣長周錫瑋一連兩天前往立法院大門口探視，周錫瑋說，人最大的罪業，就是造成別人健康及名譽的傷害，在任何地方有權力都不能濫用，執政黨關掉中天就是關掉民主裡面「人民監督的功能」，當所有的新聞不敢揭露民進黨及政府的錯誤 ，人民就無從監督政府，民進黨就能為所欲為，所以民進黨一連串作為都是違反民主法治的。

朱立倫也說，最近天氣很冷，也是台灣民主最寒冷的冬天，權力遊戲冰與火之歌裡面有句經典台詞「冬天來了」，蔡政府不管是對食安問題對媒體網路自由限制，都讓我們感受寒冬來臨了，大家都要認真面對這樣的民主悲歌。

朱立倫也呼應沈智慧的訴求，要求立委應正式、記名表決，為選民及歷史負責。他並說，食安是民眾最關心的，不能有任何輕忽，但民進黨卻想用唬弄的方式。民眾要求「明確標示」，並沒有違反WTO的規定，試問今天食品有沒有明確的標示，對非機改、反式脂肪及許多標示，都可以讓民眾做選擇，美豬議題就是要求明確做到，民進黨不敢做就是對民眾食安不敢負責。

(中時 )