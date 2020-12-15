宏碁電腦創辦人施振榮（左一）、台積電創辦人張忠謀（左二）、聯電榮譽董事長曹興誠（右二）、聯發科董事長蔡明介（右一）獲頒傑出成就貢獻獎，由行政院副院長沈榮津（中）頒獎。（莊旻靜攝）

新竹科學園區管理局15日於新竹喜來登，將頒發傑出成就貢獻獎給台積電創辦人張忠謀、宏碁電腦創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠、聯發科董事長蔡明介，張忠謀、曹興誠先後到場，曹興誠致詞前，也先與台上的張忠謀握手致意，成為全場關注焦點，張忠謀事後僅表示，雙方問好。

張忠謀、施振榮、曹興誠、蔡明介被視為科技4巨頭，昔日張與曹被稱為晶圓雙雄，且許久「王不見王」，15日兩人同場又同台，成為科技界關注的重點。張忠謀先拄著拐杖到場，他表示自己因關節炎，行動較為不便，希望吃了消炎藥後沒事。

曹興誠為第3個獲獎者，獲獎後、致詞前還特別先向張忠謀握手致意，張忠謀也立即起身回握，晶圓雙雄再度同框，也使在座者驚呼，成為全場焦點。

張忠謀致詞時表示，土地對於廠商來說，特別是新創業的廠商尤為重要，他也舉當時台積電創業時期，聯華神通集團董事長苗豐強向他要地一事為例，凸顯土地的重要性。

曹興誠則指，未來水、電也成為科技發展的一大重點，他建議不妨可於台灣建立海水淡化廠，用以解決竹苗枯水時期竹科缺水問題，曹興誠也語重心長指出，雖然台灣主流看法是反核，但以長遠來看，再生能源仍難解決電力需求，核能有其重要性。

行政院副院長沈榮津也一一頒獎給張忠謀、施振榮、曹興誠、蔡明介等人，他也表示，台灣在半導體產業具有領先技術，現占有先機，也期望未來能持續領先。科技部長吳政忠則表示，雖有covid-19影響，不過竹科似乎未受波及，去年產值為2.6兆，今年1至10月已有2.44兆，尤其以半導體及電腦周邊成長最多。

(中時 )