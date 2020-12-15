晨星基金5日發布了兩年一度的《環球投資者體驗研究報告》的第三章，就北美洲、歐洲、亞洲及非洲26個市場的基金投資者體驗作出評級。晨星基金表示，其中台灣主管機關對於基金銷售揭露資訊等級「高於平均」。

晨星基金表示，「基金資訊揭露」這一章是根據六個主要資訊揭露範疇評估基金市場，其中今年新增兩個範疇分別是銷售過程揭露和ESG與盡職治理（Stewardship）資料披露情況。

晨星基金研究副總監佘仲文指出，台灣對基金於銷售流程中需揭露的資訊有非常嚴格的規定，因此基金資訊揭露等級為「高於平均」。台灣在2020年起實施的法規也禁止基金公司向經銷機構支付行銷與銷售活動費用。 佘仲文進一步指出，台灣金融監督管理委員會（FSC）為提高台灣資本市場永續性，於2020年8月公佈了「公司治理 3.0—永續發展藍圖」，將於未來3年執行5項行動計劃，包括改善台灣上市公司提供與永續性發展相關訊息的要求。這措施應可以使基金在ESG方面做出更明智的投資決策，並向基金投資者揭露更多有關的訊息。

(工商 )