一名人妻與丈夫2002年結婚後，去年外遇，她與外遇對象不但在通訊軟體上有許多曖昧煽情對話，兩人甚至在腰上刺上相似的文字，作為定情刺青；丈夫某日無意間發現此事後，內心痛苦之下在今年接受心理治療，至今未痊癒，為此向兩人求償100萬，法院最後依兩人經濟能力，判須賠20萬。

判決書指出，妻子在2002年結婚後育有3個女兒，去年3月起認識外遇對象，兩人在通訊軟體上有多次親熱、曖昧的對話，且在後背、腰上有相似度極高、相同文字字體的刺青圖案，手機相簿還有多張相擁、親吻照片，而該外遇對象在法庭上面對這些照片證據時均表示無意見，承認與該妻子有交往關係。

該丈夫無意間發現妻子與外遇對象的照片後，才驚覺遭戴綠帽，精神上受到極大痛苦折磨，今年6月前往醫院身心科接受心理及藥物治療，至今病況仍未好轉，因此決定向兩人提告求償100萬元。

新竹地院認為，雙方互動顯然已經超過一般異性友人之間的正常社交程度，考量到他們與黃男之間的經濟差距、受侵害程度等因素，最終裁定應賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。

(中時新聞網)