台東林管處10日傍晚4點接獲通報，有台灣黑熊在海端鄉崁頂村山區工寮誤入套索陷阱，經林管處人員立即偕同野灣野生動物醫院趕往馳援，在11日黑熊送抵屏科大動保所接受治療，目前右前肢因傷口壞死進行截肢，但經過檢查後竟然發現身上有3處槍傷痕跡，懷疑在中陷阱前可能遭獵捕，目前已通知檢警進行偵辦。

台東中套索黑熊右前掌截肢全身還中3槍，警急追盜獵者。(中時資料庫)

據了解，該隻黑熊為成年的公熊，在誤入陷阱後右前肢傷口因潰爛壞死，為避免感染及敗血等狀況，昨天下午4時多完成截掌手術。但醫療小組在進行精密檢查時，竟然發現左前肢、右下顎骨及右前上肢有3處槍傷傷口，懷疑牠種陷阱前曾遭到不肖人士獵捕，立刻通報警方。

林管處人員是在本月10日晚間接獲民眾通報趕抵現場救援；經吹箭麻醉，發現這隻公黑熊，體重46.5公斤，四肢完整，但因為陷入套索陷阱，右前肢與右臉頰均有明顯外傷，經評估後，為避免牠的傷口感染，加上需要進一步接受治療，因此，林管處把受傷公熊送往屏科大保育類野生動物收容中心治療，將待牠完全復原後，再野放至適合棲息地。

據了解，通報的周姓族人是參加狩獵自主管理計畫的成員，發現黑熊受困立刻依照規範流程通報林管處。周姓族人表示，設置套索目的是為了防止山豬危害地瓜、玉米及芋頭等農作物。

林管處呼籲民眾，若遇有疑似野生動物危害農作情形，可向地方政府申請補助電牧器圍網或以精準式獵具防治。倘若發現野生動物受困，請即刻撥打1999、林務局0800-000-930等24小時通報專線，讓受傷的野生動物能夠獲得即時救援。

(中時新聞網)