第三屆「台灣與泰國國會議員友好協會」成立大會於今天在立法院舉行，會長趙天麟表示，「台灣與泰國國會議員友好協會」最早成立於2012年，本屆邁入第三屆，近年在蔡總統領導下新南向政策表現傑出，台灣投資泰國成長近三倍，泰國投資台灣甚至成長十倍，不受疫情影響，期待協會繼續扮演雙方防疫最好的尖兵，疫情結束後一定邀請立法院長游錫堃率團前往泰國成為旅遊泡泡首發團。

立法院秘書長林志嘉則指出，出國時外國人有時分不清泰國與台灣的英文名稱，從名稱上看，雙方如此相近，天生就要成為好朋友，2019年泰國出口我國金額40億美元，我國出口泰國金額則為80億美元，順差40億美元，泰國是新南向重心，因此本屆協會成立相當重要。

僑委會委員長童振源也指出，泰國是台灣第十大貿易夥伴，在泰國有15萬台商，雙方經貿往來密切，過去三年雙方觀光客成長72％，相近在協會幫忙下未來可進一步促進雙方關係。外交部政務次長田中光也感謝協會在雙方缺乏官方正式關係下，另外扮演交流橋樑。

本協會台灣方面立委會員包括41名立委，其中40人為民進黨立委，再加上無黨籍但參與民進黨團運作的趙正宇。

(中時 )