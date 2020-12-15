前國民黨主席朱立倫岳父、21世紀基金會董事長高育仁日前示警，民進黨政府「親美抗中」令兩岸情勢緊張，最終將被兩岸人民唾棄，面對黨內大老擔憂兩岸關係走向，國民黨主席江啟臣今天表示，對台灣而言，確保三邊平衡且等距的關係，非常重要，而兩岸關係和國際關係環環相扣，即便美國也脫離不了中國大陸因素，「這樣的擔心不足為奇、很正常」。

江啟臣上午出席「台灣-英國國會議員交流協會」受訪說，美中台關係蠻複雜，他上午剛和美方人士視訊論壇，也討論到拜登政府關於美中台的作法或政策調整等，至今尚未明朗，未來還有很多值得觀察的地方。

江啟臣強調，如何確保美中台三邊平衡且等距的關係，對台灣而言非常重要，美國的民主黨或共和黨，對國民黨都同等重要，如何平衡三邊關係，以維護台灣最大利益，是國民黨一直以來的立場，未來也會如此。

江啟臣坦言，未來美中台三邊關係可能會有一些變化、調整，但外交政策最終是回歸各自的國家利益，因此台灣、中華民國的國家利益不是任何一個政府說的算，而是要回歸人民，以人民的利益為利益，才是真正的國家利益。

媒體詢問，黨內大老憂心未來兩岸關係走向，江啟臣指出，兩岸關係和國際關係脫離不了關係，台灣的對外關係一直深受兩岸關係影響，即便美國都脫離不了中國大陸因素（China Factor），如何把兩岸關係處理好，當然也是台灣要面對的，「這樣的擔心不足為奇、很正常」。

江啟臣補充，拜登核心幕僚坎博（Kurt Campbell）也期盼，希望兩岸緊張情勢趨緩，以及兩岸之間能夠恢復對話；兩岸關係攸關台灣人民的利益、台灣的對外關係，彼此環環相扣。

至於駐美代表處的進度，江啟臣強調，對美工作持續進行，包含和官方與非官方的組織交流，但現在很難出訪，正在評估規劃，適當時間就會成立駐美代表辦公室。媒體追問，是否會參加明年拜登的就職典禮，江說，還不確定拜登的就職典禮形式，這部分以後再說。

(中時 )