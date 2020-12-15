埔鹽順澤宮也送來代表幸運及祝福的冠軍神帽，希望小朋友都能心想事成，願望成真。（吳建輝攝）

有些小朋友希望得到新的文具，也有貼心的孩子希望全家能有一套新的衣服，每張卡片小小的心願，都是孩子大大的夢想。（吳建輝攝）

許文萍表示，弱勢家庭的孩子，面對生活時常會遇到許多窘困，聖誕節他們更不敢奢望能收到禮物，感謝埔鹽這麼多慈善團體響應，一起來幫孩子圓夢。（吳建輝攝）

聖誕節前夕，埔鹽鄉長許文萍化身聖誕老奶奶，號召鄉內愛心慈善團體，幫埔鹽鄉低收、弱勢需要關注的小朋友圓夢，15日小朋友齊聚圖書館，將期盼已久的夢想寫下，並高掛聖誕樹上，許文萍說，接下來會收集所有許願卡，分配給所有慈善團體，來幫孩子圓夢，希望讓他們有一個難忘的聖誕節。

「我想要一套新的運動服裝」國小的小朋友淡淡寫下許願卡，多數小朋友許下的願望，對一般家庭來說，可能再平常不過，但對這些弱勢家庭的孩子來說，卻是難以實現的願望；陳小弟說，他想要棒球手套，以後還想讀軍校，棒球是他喜歡的運動，讀軍校是想改變家裡環境，爭一口氣。

順澤宮也送來代表幸運的「順澤宮帽」，主委魏信顧說，今天帶來106頂順澤宮帽，來祝福這些孩子，希望未來他們都能平安長大，有好的前途發展，玄天上帝會保佑他們。

許文萍表示，弱勢家庭的孩子，面對生活時常會遇到許多窘困，聖誕節他們更不敢奢望能收到禮物，感謝埔鹽這麼多慈善團體響應，一起來幫孩子圓夢，透過許願卡了解孩子們的心願，並由慈善團體幫忙募集禮物，實現孩子們的心願，感受到社會的溫暖。

許文萍說，要特別感謝奉安慈善會、玄元帝爺功德會第一團、玄元帝爺功德會第二團、埔鹽愛心慈善會、永馨慈善會等慈善團體，以及凱泰文創藝術開發有限公司贊助，一起完成孩子的夢想，點亮他們心中的希望，在未來的求學路上，更能積極向上，也讓愛的種子持續散播。

(中時 )