一名網友分享她上周去逛美式賣場好市多Costco時，買了正在特價的脆薯，原本以為一箱就足夠，沒想到買回家後立刻被家人秒殺，讓她非常後悔，因此立刻趁特價檔期又去狂搬12箱，推車被塞滿的照片曝光後，引起網友暴動喊：「瞬間心動」。

好市多賣場推出特價脆薯，一箱219元。(圖/截自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

這名女網友12日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文「上周只搬了一箱特價219元的卡迪那脆薯，超級無敵後悔的，買回家拆盒後立馬被秒殺吃光光，趁著特價檔期快結束再去搬，不多不少12盒滿載而歸啦！」

原PO坦承「這個東西吃了不健康我知道，這個東西吃了會發胖我知道，請酸民不要砲轟我拜託，只有4盒是我的，其他都是友情代購的」。原PO說，結帳時也看到好多人的推車上都有。

貼文曝光後引起網友暴動，紛紛留言「這個我也好愛」、「我也喜歡脆薯，真的好吃又涮嘴」、「真的不小心會吃太多」、「明天想再買」、「我去好市多也一定要拿一盒」；還有網友笑說「這是獨胖胖不如眾胖胖的概念」、「這簡直洗腦，原本沒想買，看到這車…瞬間心動」。

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(中時新聞網)