太平警分局針對轄內長龍路沿線即日起每日執行交通大執法。（太平警分局提供）

近日台中太平頭汴山區136縣道長龍路沿線發生數起機車騎士自摔案件，引起警方高度關注，有鑑於該路段為酒桶山休閒觀光地區，假日常為大型重機車往來，太平警分局除持續辦理交通大執法外，並於日前會同市政府交通局、太平區公所、市警局交通大隊及地方人士等人先行針對長龍路四段近赤崁頂處辦理會勘，並於彎道處增設警示器材，增加科學儀器(測速)取締，期能減低交通事故發生。

太平警分局轄內長龍路沿線除為南投縣國姓鄉及東勢區之聯外道路外，假日亦為車友們相約之景點，最近一個月來發生數起騎士重機車自摔案件，也導致兩名年輕騎士不幸身亡，據地方居民表示近期重機車違規情事層出不窮，太平警方除由分局幹部實地前往長龍路沿線勘查，從本月12日起至月底每日執行交通大執法。

並於日前上午在長龍路四段近赤崁頂沿線辦理交通工程會勘，並會同市政府交通局、太平區公所、市警局交通大隊及里(鄰)長一同勘察，近期將於沿線15處增設(修復)回復式防撞桿、標(線)誌不清補強修復、加裝爆閃燈，並建議增設固定式測速照相桿等，希望透過執法、宣導及交通工程改善，以宣示防制交通事故及取締交通違規之決心。

太平警方表示，非常歡迎假日期間民眾至太平地區出遊踏青，希望行駛山區道路務必遵守交通規則，重視用路人及本身安全，並確保當地居民的安寧環境。

(中時 )