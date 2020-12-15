客運是許多民眾重要交通工具之一，一名女網友表示，日前搭乘客運時，卻發現每張椅子的椅背上都有一個藍色的裝置，令她非常好奇「有充電功能嗎？」文章曝光後，引發網友熱烈討論。

原PO 13日於論壇《Dcard》發文指出，搭乘客運意外瞥見，前方的座椅椅背上，多了個藍色裝置，且每個座位都配置一個，且上頭印有Wifi的標誌，但將手機放進去，卻不見任何反應，令她好奇地問「有充電功能嗎？」

2014年葛瑪蘭業者曾表示，這項裝置為全球首創。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，不少網友猜測可能是放車票、小費或switch等，其中一名網友解密，是葛瑪蘭客運才有的無線充電裝置，並表示「這家是我遇過最先進的客運，幾年前就有提供Wifi了」。

事實上，葛瑪蘭早在2014年就提供藍色無線充電裝置，乘客只要將有無線充電功能的手機，以背面朝向自己放入，待下方充電指示燈亮起，即可充電。

這設備雖然貼心，但不少網友實測後卻發現操作並不方便，多數人表示，手機放進去後都表示沒有任何反應，反而希望客運能提供USB有線充電，會更加實用。

(中時新聞網)