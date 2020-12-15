台灣三星宣布，原台灣三星總經理李大成（Dustin Lee）應企業運籌需求，將升任三星行動通訊事業部產品行銷策略處大中華地區負責人，台灣三星總經理將由鄭泳煥（Kevin Jung）接任。

李大成於2004年加入三星電子、2019年1月加入台灣三星，原本就是三星手機研發團隊出身的背景，加以今年台灣三星手機銷售狀況佳、家電銷售亦表現突出，總部將李大成勝任至三星行動通訊產品行銷策略處大中華區負責人。

鄭泳煥則於2001年加入三星，他在2007年至2015年間負責大中華區行動通訊事業部產品行銷與策略規劃，2015年至2020年間派駐中國，掌管行動通訊產品策略性事業規劃與推進、改革通路。

台灣三星表示，鄭泳煥將憑藉多年來對大中華區市場及科技產業的經驗，帶領台灣三星電子團隊，持續強化品牌與消費者間的連結、推動新產品與解決方案，提供優質與完善的服務和體驗。亦將與各事業夥伴緊密合作，帶領各事業群向前邁進，開創新局。

(工商 )