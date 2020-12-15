A股三大股指15日維持震盪走勢，截至午間收盤，滬指報3,354.02點，下跌15.1點，跌幅0.45％。深證成指報13,672.05點，下跌20.08點，跌幅0.15％。創業板指報2,732.91點，上漲6.31點，漲幅0.23％。
大盤上，生物醫藥、國防軍工、汽車等相關概念股表現活躍；養殖業、酒店及餐飲、石油礦業開採等相關概念股走弱。
北向資金半日淨賣出人民幣（下同）9.08億元，其中，滬股通淨賣出6.06億元，深股通淨賣出3.02億元。
(工商 )
A股三大股指15日維持震盪走勢，截至午間收盤，滬指報3,354.02點，下跌15.1點，跌幅0.45％。深證成指報13,672.05點，下跌20.08點，跌幅0.15％。創業板指報2,732.91點，上漲6.31點，漲幅0.23％。
大盤上，生物醫藥、國防軍工、汽車等相關概念股表現活躍；養殖業、酒店及餐飲、石油礦業開採等相關概念股走弱。
北向資金半日淨賣出人民幣（下同）9.08億元，其中，滬股通淨賣出6.06億元，深股通淨賣出3.02億元。
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