新竹科學園區歡慶成立40周年，台積電創辦人張忠謀與聯電榮譽董事長曹興誠多年來首度公開同台，曹興誠還主動與張忠謀握手，而後一同拍照留影，留下罕見的同台畫面。

為歡慶竹科40周年，新竹科學園區管理局今天在新竹喜來登舉辦國際論壇，會中頒發傑出成就貢獻獎予張忠謀、曹興誠與宏碁創辦人施振榮及聯發科董事長蔡明介，肯定4人過去的貢獻。

張忠謀與曹興誠過去互有心結，兩人今天的互動備受各界關注。張忠謀因骨頭關節炎行動不太方便，罕見拄著拐杖進場，曹興誠因塞車晚到，進場時兩人並未碰面。

張忠謀先上台接受頒獎，他表示，竹科對台灣科技工業真的太重要了，即使不是台灣科技最重要的推動者，也是重要的推動者之一。

張忠謀說，台灣要取得土地很困難，假如沒有園區供應土地給創業的科技廠商，很多初創的科技公司都辦不成，另外，單一窗口進出口服務也很重要。

曹興誠表示，竹科園區未來發展廠商要群策群力解決兩個問題，包括水及電的問題。他說，未來只靠再生能源一定不夠，對於核能，廠商應用科學數據引導輿論走向。

曹興誠致詞結束後，主動走向坐在台上的張忠謀握手致意。張忠謀與曹興誠等4位得獎人也一同拍照留影，留下罕見的同台畫面。（編輯：張均懋）1091215

(中央社)