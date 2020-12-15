台中水湳經貿園區重大建設陸續到位，加上資金回流、低利率支撐，吸引達麗、大毅、陸府、總太、寶輝、精銳、遠雄、豐邑等多家建商大舉搶進推案，總銷90億的「達麗創世紀」更在今日動土。達麗建設董事長謝志長表示，這一波政府打房，一次正中投資客要害，對自住客雖多少會有心理影響，但屬短期現象，畢竟政府的調控措施，可讓巿場平順，讓人輕人買得起房，是可接受的措施。

海悅表示，今年以來，包括中科路、科湳愛琴橋的開通，直接將中科的消費人潮引入中清路兩側，包括愛買、星巴克、輕井澤、優衣褲等大型品牌進駐，就可以看出端倪。如今綠美圖完成發包、電影中心即將完工，中國醫藥大學也將完成遷校，以及國際會展中心、轉運中心、台灣智慧營運塔..等蓄勢待發，「水湳智慧城」終於迎來第一次的商圈發展契機，未來行情更被看好！

針對政府打房，業者指出，央行打房對一般自住客、剛性需求影響較小，反而更給民眾資了定心丸，由國家出手阻止惡性貸款，對房地產穩定發展有長遠好處。據過去2003年SARS、2008年金融海嘯後的QE情勢來看，都是「先蹲後跳」，真正影響大概持續8個月、之後會慢慢恢復正常交易狀態。值得注意的是，當前原物料上漲、缺工缺地估將持續影響未來房地產市場。

今年推案約200億的達麗建設董事長謝志長表示，達麗建設推案會跟著台積電、跟著產業走，台積電到台中，達麗就到台中，台積電到台南，達麗就到台南，明年規畫推案量約190億，主要跟著「四科」走，包括士科、竹科、中科、南科。

達麗建設協同海悅國際以雙上市品牌，今年在台南高鐵重劃區、台中智慧城共計攜手推出超過百億新案，尤其「達麗創世紀」更是最能將「國際街廓」、「都市設計」展現淋漓盡致的住宅產品。

(中時 )