為提升自主學習風氣，財團法人語言訓練測驗中心將推出「GEPT（全民英檢）聽診室，一對一家教自主學習實驗計畫」，為期一年，限240個名額，免費提供考生適性化學習資源，以提升英語能力。

語測中心表示，凡報名2021年第一次初級、中級聽讀測驗並取得成績的考生即可上網申請參加該計畫，各級分3組各取40位，共計120個名額：120-159分「接近通過組」、160-189分「通過組」、190分以上「高分通過組」。

獲錄取者將由語測中心針對其個人在該次「GEPT聽診室」的成績回饋報告，提供個人化的英語自學資源與指導，並將獲贈一年內至多3次挑戰「全民英檢」同級數或更高級數的機會。成績進步者，將獲頒進步獎證書。

「GEPT聽診室」會將考生當次測驗表現，透過AI大數據分析製作出每個人專屬的英語能力報告，其中包含強弱項分析與解析、學習指引，與尚未掌握的字彙與句型。希望英語學習者能藉由聽診室完整的回饋，知道自己下一步該如何加強英語能力。

語測中心指出，2021年1月30日中級聽讀測驗，報名至12月21日止。「全民英檢網」提供多項學習資源，包括英語學習策略、常見錯誤分析等，如有報名相關問題，可電洽（02）23697127洽詢，或至（https：／／www.gept.org.tw／）查詢。

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