睽違逾20年 台灣燈會將重返北高兩市

交通部觀光局日前評選2022、2023年台灣燈會的舉辦縣市，評選結果分別由高雄市、台北市獲得台灣燈會舉辦縣市的第一優先序位。觀光局本周提報交通部獲准，全案待報行政院核定後，台灣燈會睽違逾20年，將再度重返北高兩市。

每年元宵節的「台灣燈會」自1990年創辦迄今已超過30年，為國家重大節慶活動，自觀光局創辦以來，前十屆固定在台北市舉辦，從2001年起連2年移師高雄後，輪流於各縣市舉辦，今年第31屆台灣燈會辦在台中花博后里森林園區，2021年在新竹。

林佳龍自上任交通部長後，倡議「台灣燈會2.0」，指示導入設計藝術，在維護燈節傳統同時，改善過去「熱鬧有餘、質感有限」的問題，將燈會打造成大型博覽會，展現文化藝術及科技產業實力；為求區域均衡，林佳龍也指示，台灣燈會舉辦縣市調整為先遴選區域，再確認申辦縣市。

觀光局已更改為一次評選並公布兩年主辦縣市，讓觀光局及承辦的地方政府有更充裕的籌備時間。另外，有鑑於台中燈會主燈「光之樹」展後遭台中市政府拆除，引起設計界爭論，觀光局要求來申辦的地方政府均須切結燈會後必須典藏主燈，作為城市行銷展示裝置。

觀光局日前召開台灣燈會舉辦縣市評選委員會，2022虎年以南部地區為主，台南市及高雄市回覆有申辦意願，但台南未提送申辦企畫書，最後評選出高雄市為第一優先序位，將是高雄在2002年舉辦台灣燈會後，睽違整整20年再度舉辦，主展場燈區預計位於亞洲新灣區，另於衛武營也將規劃大型燈區。

2023兔年的台灣燈會以北部地區為主，觀光局邀請北北基宜等縣市提案，最後評選委員會就交通環境、接待能量、安全管理、觀光推廣計畫及經費籌措能力等指標進行綜合評分，由台北市獲得第一優先序位，這也是台北市繼2000年舉辦台灣燈會後，台灣燈會睽違23年才重返首都，主展場燈區預計位於台北市政府周邊，包括國父紀念館、松山文創園區、信義計畫區及四四南村等區域。

(中時 )