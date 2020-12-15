反黑箱課綱學生、東華大學前學生會長許冠澤，不滿校方對學生機車違停規定，拒繳違規處理費，因而拿不到畢業證書，無法註冊台灣大學建築與城鄉研究所碩士班。許生向台北高等行政法院聲請假處分獲准，案經東華抗告，最高行政法院廢棄北高行裁定，罕見自為裁定駁回假處分，在本案勝訴或繳清違規費用之前，許生確定無法註冊台大城鄉所。

許冠澤考上台大城鄉所，依規定必須繳交大學畢業證書正本，但因他就讀東華大學期間，不滿校方對學生機車違停規定，拒繳車輛違規處理費，導致校方不發畢業證書，他因此聲請假處分，要求東華大學發畢業證書。

北高行認為，此爭議目前正在訴願程序，東華是否違法仍待訴願決定，但註冊台大城鄉所繳交畢業證書期限至11月14日，若因東華拒發畢業證書，而使許入學資格遭註銷，將受有重大損害且難回復，上月裁准假處分。

東華不服抗告，指9月16日曾發給許冠澤「畢業證明書」，且經台大回覆，畢業證明書「已載明許同學109年6月符合人文社會科學學院社會學系學士班畢業資格」，未辦離校手續並不影響台大109學年碩士班入學資格，沒有假處分的緊急不可回復的狀態存在。

(中時 )