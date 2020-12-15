行政院長蘇貞昌與行政院前發言人丁怡銘紛紛捲入打統編爭議，國民黨主席江啟臣今天表示，若自己要買，何必透過行政官員幫你，真的要親民，就不要帶幕僚，應自己去買。

行政院長蘇貞昌前天使用三倍券購買台灣原創漫畫送給外孫女，被眼尖網友發現，結帳時竟打上行政院統編，引發熱議。蘇貞昌昨說，自己是希望還沒使用振興券的國人要把握最後期限快使用，沒想到「有人多事」、「多此一舉」，今天則指出，正請幕僚了解中，盼不要再發生公款不當運用或糊塗辦事的情形。

對此，國民黨主席江啟臣上午出席「台灣-英國國會議員交流協會」受訪時說，不清楚蘇貞昌去買東西的角色是什麼，若是私人購物，就私底下去買，也不要透過別人去幫你，就不會發生這些事。

江啟臣表示，若自己要買何必透過行政官員幫你，真的要親民就不要帶幕僚，而是自己去買，蘇貞昌走到書店去買書，大家除了驚訝也會很高興，不用擔心會遇到困難，只要這樣就不會發生這些事。

(中時 )