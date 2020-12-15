香港新冠肺炎肆虐，14日更一連奪3人性命，身兼香港政府專家顧問的香港大學呼吸系統科講座教授許樹昌15日早上在電台節目表示，第4波疫情似乎到達頂峰，但整體確診數字仍然在高位徘徊，反映兩星期前的限制措施並非很有效，但至上周措施再收緊後，加上近期社區人流減少，希望一、兩星期後單日數字能回落至低雙位數。

許樹昌認為，新一波疫情整體重症病人年輕化的比例其實並不明顯，但有病人入院時已出現氣喘，病毒已入侵下呼吸道，故呼籲病人一有早期病徵，如發燒、乾咳、失去嗅覺就要求醫，他稱，指社區上始終有人不喜歡看醫生，但現時病毒大流行，不能在家等太久。

對於東頭邨貴東樓近日出現多宗確診個案，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，貴東樓最早的確診個案與跳舞群組有關，與同樣出現爆發的葵盛西邨第8座、麗晶花園第6座相同，形容港府現時追蹤個案時仍「慢半拍」，又指貴東樓首7宗病例，患者於發病後平均4至6日才入院，情況並不理想。

(中時 )