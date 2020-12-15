前國民黨主席朱立倫的岳父高育仁視訊出席在北京舉行的「第七屆兩岸智庫學術論壇」，批民進黨「親美抗中」終將被兩岸人民唾棄。朱立倫上午表示，所有藍軍的共同立場就是親美，但都希望兩岸和平，不用對抗。

對於媒體用高育仁的談話詢問，朱立倫先是說，我不知妳在講什麼問題，不過國民黨親美的立場沒有改變 ，我們也希望兩岸能夠和平不用對抗或戰爭，形成任何的傷害，這是我們期待的

對於媒體追問兩岸現狀疏離等問題，朱立倫再度重申立場，並強調親美、但希望兩岸和平是所有藍軍的共同立場。

(中時 )