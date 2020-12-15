萊豬即將開放進口，國民黨立委羅明才今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌，「行政院有沒有人贊成萊豬來台灣？」蘇貞昌突然愣住五秒，有如定格畫面，說不出話；五秒後蘇貞昌才開口，強調進口一定都是依據國際標準，進口之後也一定會查驗清楚，並標示產地，民眾可以一目了然。

蘇貞昌表示，對於萊劑符合標準就是安全，台灣要走出去，不能拒絕人家進來，對台灣豬要有信心，進口豬肉已經幾十年，台灣豬市佔率都還是有九成以上，台灣豬要走進去的話， 如果人家不能進來，這樣不能做生意，但政府也絕對查驗清楚、標示清楚，民眾可以一目了然。

羅明才也追問，為何不能標示含萊劑？有人在加拿大超市就看得到標示萊劑？農委會主委陳吉仲強調，全世界只有十三個國家豬肉能進來台灣，且全世界沒有一個國家有標示萊克多巴胺，且加拿大剛好跟我們現在做法一樣。

蘇貞昌說，進口商有說以後要標示萊劑，這是商業行為，他也樂見，但是政府法令不能規定要這樣，全世界有進口豬肉的國家，沒有用政府法令來限制的。

經濟部長王美花也表示，一直以來牛豬沒進來是台美最大貿易障礙，美方這麼多年都反對。羅明才反問，美國總統川普已經選輸了，不能重新談判？歐盟跟中國大陸為什麼就可以不用進口？王美花說，「因為國情不同，對台灣來說進口萊劑牛肉已經八年，管制上跟食安上，事實證明沒有安全疑慮，因為沒有任何安全疑慮才會容許他（它）進來。」

(中時 )