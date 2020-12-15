達麗(6177)今年推出北中南三筆大案銷售成績出色，董事長謝志長說，台積電在那裡我們就在那裡！這波房市看起來都是剛性的需求，台積電在台南及台中布局，我們就跟到台南、台中推案，公司推案始終要和年青人結合在一起，總價控制是在市場上很重要的基礎，也是銷售成績不受打炒房影響的原因。

政府打炒房，謝志長認為，政府這次正中要害，對投機、投資影響房市的交易健康來說，在銀行端做控制是正中要害，但站在達麗公司角度來說並不怕，公司推案規畫皆以剛性需求為主，又都在交通優勢地區，並沒有什麼影響。他說，對房地產業有心理上的影響是短期現象，自已也希望房市回歸到正常機制，讓年青人買得起、住得起，打炒房這樣的措拖是能接受的。

謝志長說，今年三大推案包括台北士林陽明大苑、台南國家強棒，以及今日開工動土的台中創世紀都受到消費者肯定，銷售成績亮眼。現在雖正值打房時間點，相信在一個正規的市場買賣機制下，房市會回歸到正常的狀態，公司規畫推案皆以1~2房為主，和年青人需求相結合，所以打房並沒有產生什麼影響。

達麗台中創世紀水湳案，今日舉行動工典禮，此案面積達4790坪，未來將興建地上9樓、地下2樓的住宅，戶數達600戶，工期約2年時間，附近緊鄰中國醫藥大學，此案總銷金額約90億元。達麗2021年推案量將達160億元規模。

(時報資訊)