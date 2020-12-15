美國聯邦貿易委員會（FTC）周一表示，該監管機關正在搜集臉書、推特與其他社群媒體及影片串流公司的資訊，以了解他們如何使用收集到的用戶個資。

除了臉書與推特之外，FTC發函要求提供資訊的公司尚包括臉書子公司WhatsApp、亞馬遜、中國字節跳動旗下抖音、Discord、Reddit、Snap，以及谷歌子公司YouTube。

FTC在聲明中表示，該機關正試圖了解這些公司如何搜集用戶數據、如何決定顯示哪些廣告，以及如何使用演算法等資訊。此外，FTC亦在尋求這些公司的行為如何影響兒童與青少年的資訊。

這些公司有45天的時間對FTC的命令做出回應。該監管機關的命令通常用於制定政策或建議立法。該委員會的兩位民主黨成員與一位共和黨成員發布聯合聲明，說明下達此命令的原因。

聲明中表示，社群媒體與影片串流公司現在透過用戶不離身的行動裝置上的應用程式，追蹤世界各地的用戶。這種持續的取用讓這些公司能監視用戶的去處、往來的人，以及他們正在做的事，這個產業有大多地方仍處於危險的不透明狀態。

(時報資訊)