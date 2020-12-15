德國消費性電子集團Ceconomy周一宣布，已經協商同意對子公司Media-Saturn取得完全控制，解決與共同創辦人Erich Kellerhals家族的長期爭議。

Ceconomy集團將從Kellerhals家族的Convergenta公司手中獲得子公司Media-Saturn的21.62%股權，包括價值8.15億歐元的Ceconomy股票以及可轉讓債券和現金。

結果是，Convergenta公司將成為Ceconomy的一大股東之一，擁有25.9%股份。Convergenta表示，公司長期目標是成為Ceconomy的29.9%持股的大股東。

Ceconomy執行長杜特曼(Duettmann)表示，股權重整可以讓公司專注於核心業務，將可簡化子公司Media-Saturn的公司治理。

Ceconomy一直與Convergenta爭奪經營權，以及透過持股阻擋Ceconomy的管理階層計畫。

Ceconomy計畫整合Media-Saturn，以收成本聚合效果，並從節稅中獲益；公司預估未來三年每年將可節省5000萬歐元的稅款。

子公司Media-Saturn事實上為兩家德國最重要的3C電子產品通路商MediaMarkt和Saturn，通路範圍遍及各大百貨公司內部，或獨立的商場，為各大筆記型電腦產品、手機、甚至洗衣機等電器產品重要通路商。

(時報資訊)