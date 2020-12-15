莫德納（Moderna）周一宣布，公司已接獲歐洲藥品管理局（EMA）通知，在一次對該藥品監管機關進行的網路攻擊中，其新冠候選疫苗的提交前協商相關文件遭到非法入侵。

為歐盟把關藥品與疫苗的EMA本月初證實成為網路攻擊的目標，駭客亦透過該次攻擊，入侵輝瑞和BioNTech新冠疫苗開發的相關文件。

莫德納表示，公司提交給EMA的資訊不包括任何可識別疫苖研究之個人參與者的資訊，目前沒有任何訊息顯示有任何試驗參與者被以任何方式辯識身分。

(時報資訊)