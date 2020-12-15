台聚(1304)第四季受惠大陸出現太陽能搶裝潮、陸製鞋需求復甦等，將支撐EVA價格強勁上漲，台聚營運動能持續強勁，法人也樂觀預估，台聚第四季單季獲利有機會超過1元大關。

目前東北亞EVA價格已自5月谷底的每公噸1250美元快速上漲至11月的每公噸2200美元，此將有利於台聚營運動能持續成長，目前持續看好台聚第四季營業利益將出現強勁季增，主要動力包括大陸出現太陽能搶裝潮，下半年裝機量將達28GW、大幅高於1H20的11GW，帶動EVA膠膜需求復甦，且膠模業者可將目前為止的成本上漲轉嫁至售價；再者，東亞EVA業者減產發泡級及電線電纜級EVA，配合大陸製鞋需求復甦，造成整體EVA供給皆轉緊；另外，大陸貿易商積極採購進口貨源，加上中石化揚子石化等3家業者新LDPE/EVA產能延後投產，均將有利於EVA利差，進而帶動台聚第四季獲利動能，法人樂觀看好，台聚第四季單季獲利有機會超過1元大關。

展望長線EVA價格，考量目前價格已處歷史區間的相對高水準，部分下游業者可能無法將成本轉嫁至售價，加上3套新產能預計在明年上半年投產，使LDPE供給轉鬆、間接造成EVA供給轉鬆，另外，還有法人預估，2021年大陸及全球太陽能裝機量分別達55GW、145GW，大陸單季平均裝機量達14GW、落後今年第四季的18GW，意味著搶裝潮後EVA需求可能顯著季減，且部分製鞋業者因EVA成本負擔大，已將中底配方的EVA比重降低、SEBS比重提高，故整體來說，EVA價格漲勢將歇，明年第一季EVA價格恐相對本季保守。

台聚LDPE/EVA年產15萬噸，其中，EVA有近一半是應用在太陽能；HDPE/LLDPE產能13萬噸，因疫情口罩需求大增，HDPE在內外銷銷售上均大幅增加，前三季銷售量年增25%。

(時報資訊)