各國嚴格限制汽車碳排放量，且全球車市需求增溫，帶動高效能二極體(LLD)出貨暢旺，車用二極體廠—朋程(8255)不僅今年第4季合併營收可望優於第3季，明年第1季營收亦將優於今年第4季，朋程新廠將於明年第1季完工，未來新廠將以生產事電動車絕緣柵雙極電晶體(IGBT)模組為主。

歐洲等各國積極落實環保減碳，嚴格限制汽車碳排放量，為符合環保要求，各大車廠除積極推出油電混合車及電動車款，亦致力提升車用發電機發電效率，以降低碳排放量，由於朋程的高效能二極體可將車用發電機效率由標準二極體的64%到68%，提升至72%到76%，超高效能二極體(ULLD)更可將發電機效率提升到80%到82%，大大降低二氧化碳的排放量，獲得全球各大車廠積極採用。

受到各國因新冠肺炎疫情封城影響，朋程今年上半年營運表現不佳，但隨著各國車廠復工，且大陸車市需求增溫，朋程營運自第3季回穩，朋程LLD二極體因出貨全球各大車廠，預估今年出貨量可達2600萬顆，以一顆約0.85美元(台幣約22元)估算，今年貢獻營收約5.8億元，佔整體營收比重約16%到20%，朋程預估，明年LLD出貨量可望上看4000萬顆，營收貢獻可望上看9億元，持續成為推升公司明年營運成長重要動能。

在超高效能二極體部分，朋程現已開始送樣，預估明年有機會小量出貨，公司目標是3年內營收貢獻達10億元。

儘管有新冠肺炎疫情不利因素，朋程新廠建置投資和新產品送樣進度沒有改變，新廠預計明年第1季完工，未來將以生產事電動車絕緣柵雙極電晶體(IGBT)模組為主。

目前朋程IGBT模組持續送樣認證，並已與兩家日本和歐洲客戶議價完成，客戶提供規格給朋程開發產品，但尚無客戶正式下單，朋程希望儘快有機會量產。

朋程今年前3季稅後盈餘為1.69億元，每股盈餘為1.85元，累計前11月合併營收為27.51億元，年減10.05%。

(時報資訊)