2020年是恐懼和貪婪並行的一年，新冠疫情全球肆虐奪走逾百萬人生命，而全球多國的股市又都在今年呈現創歷史新高價。展望2021年，富達國際歸納出2021年三大ESG主題，預期將成為來年基金經理採取主動式永續投資策略的焦點所在。

三大ESG主題為：一、更綠色的重建（build back greener）；二、更健康的社會重建（build back stronger）；三、更共融的重建（build back inclusively）。

富達國際指出，新冠疫情促使環境、社會和企業治理（ESG）議題變得意外迫切。富達國際評估了未來疫後狀況，歸納出三個2021年的ESG關鍵主題，探討其全球關聯性，並概述富達將如何圍繞這些主題來推動其投資後管理（stewardship）的工作。

一、更綠色的重建：重視我們的自然生態系統。2020年世界經濟論壇（WEF）報告指出：「大自然喪失（nature loss）是一種肥尾（極端）風險（fat-tail risk），宛如2008年資產泡沫破滅或2020年新冠疫情肆虐全球一樣，無法以線性世界觀來看待，但此風險一旦被觸發，其影響可能遠超過以往的平均水平。」這次疫情的根源，在於人類活動不斷擴張而影響到自然生態，但疫情帶來的衝擊，卻使大自然喪失的風險明顯緩解。然而，愈來愈明顯的是，這並非一次性的緊急事件，喪失自然資源（及當中的生物多樣性），無論對投資者及社會而言，均屬於系統性風險。因此，喪失生物多樣性正逐漸被認為是有如氣候變遷同樣重要的環境議題。事實上，兩者之間的互動關係及負反饋循環（negative feedback loops）所產生的兩股力量，正逐漸加劇我們所面臨的地球危機。

二、更健康的社會重建：縮減社會鴻溝。在2021年，企業在承擔社會責任方面的壓力將愈來愈大，不僅要承擔旗下員工的健康責任，還要承擔整個社區，以及企業供應鏈中所涉人員的健康責任。疫情肆虐，對全球各地人士的生計造成非常嚴重的影響，並且對社會中重要但最為弱勢的工人及社群，包括婦女、兒童或少數族裔，構成不合比例的重大影響。

富達國際全球企業治理及永續投資主管陳振輝表示：「社會議題將是疫後持續復甦計劃的關鍵部分。在2021年，隨著各地政府財政刺激措施用盡，支持勞工渡過艱難時期的責任將落在企業身上。」

這些議題均回到企業治理的基本面。作為更廣泛企業治理責任的一部分，企業將需考慮如何更有效地讓社會（經濟、社區及弱勢社群）以更永續的方式從疫情中恢復過來。

三、更共融的重建：關注數位倫理。全球疫情爆發令數位工具成為全球生活命脈，讓許多人可在家中安全地學習及工作。然而，隨著數位工具成為部分人生活所依，也有可能使社會的鴻溝進一步擴大。在2021年，數位科技管道的運用將會增加，這將促使數位倫理（digital ethics）和共融性（inclusion）成為焦點。數位倫理是指數位化後的社會道德倫理，包括數據隱私、網路安全、網上健康、錯誤信息傳播和AI設計的道德倫理等主題。這也涉及一新興議題-數位共融。這不僅限於各科技公司間的共融，並且包括與數位技術相關的連接、技能、使用和成效的共融。

(時報資訊)