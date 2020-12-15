◎抽查18家漁港餐廳 8成衛生違規

我國新冠肺炎疫情獲得控制後，各地出現「報復式旅遊潮」，觀光漁港也成了國人的好去處之一，但行政院消保處赴25家餐廳、抽驗18家生魚片，其中不合格達14家，其中甚至有海產店生魚片生菌數超標逾7.8倍，而經限期改善後，仍有1家不合格，地方政府最高可處300萬元罰鍰。

◎婦人丟項鍊罵櫃姐 櫃姐母親PO文討拍也挨告

湯姓婦人到北市新光三越百貨站前店購買1條項鍊後弄丟，事後回到專櫃飆罵劉姓櫃姐「全家死光」，湯婦被依恐嚇罪判處罰金5000元確定，但湯婦日前認為被媒體報導此事，讓她名譽受損，反控劉女及劉母妨害名譽，台北地檢署認為母女倆發言屬合理評論，罪嫌不足，將2人不起訴。

◎華信航空優化金門航線 日增1798機位

華信航空放大機型（B738／A320）執飛北金航線，擴大服務金門鄉親，並與當地旅遊業者合推提供鄉親跨海遊覽北台灣景區，並入住台北市5星級酒店的包裝方案。

◎悲劇！ 馮萊得新冠肺炎還被公牛釋出

根據《雅虎體育》記者漢內斯的報導，公牛馮萊禍不單行，不但新冠病毒檢測呈陽性，而且還遭到球隊釋出。

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(中時新聞網)