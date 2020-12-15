台中市屯區市議員張玉嬿今天上午9點多，前往市立殯儀館參加公祭後自行騎車返回太平時，行經台中市東區和1名女騎士發生車禍受創傷送醫。民進黨團說，據了解初步發現鎖骨、骨盆骨折，並有輕微腦震盪顱內出血狀況，目前先送進加護病房觀察，再決定手術時間。

張玉嬿日前開車途中，遭人從後追撞造成自小客車嚴重毀損，目前進廠修護中。未料今天又發生車禍，讓支持者十分不捨；她的妹妹在她的臉書貼文，表示請大家放心會儘快好起來與大家見面，也呼籲大家騎車、開車千萬別搶快；並說暫時謝絕探望專心治療，至於詳細的肇事原因需進一步釐清。

撞擊畫面曝！中市議員張玉嬿碰撞違規機車 噴飛10公尺腦震盪重傷

警方指出，張玉嬿是今天上午9點10分參加完公祭後，自行騎機車返回太平區，行經台中市東區東南街和精武路口時，和1名騎機車的吳姓婦人發生車禍，張玉嬿摔車受傷送往太平長安醫院救治，吳姓婦人並無大礙。

張玉嬿檢查後發現右鎖骨、右骨盆骨折，並有輕微腦震盪蜘蛛膜下腔出血狀況，意識清楚可以說話；院方基於慎重起見，先將她送進加護病房觀察後，再決定手術時間，至於詳細的車禍原因須進一步釐清調查。

(中時 )