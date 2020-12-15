由於歐洲實施更嚴格的封鎖，消減市場對疫苗問世帶動復甦的樂觀情緒，加上中東緊張情勢再現，使得15日（周二）早盤油價走跌。
美國西德州中級原油期價下挫0.16美元或0.3％，報每桶46.83美元，布蘭特原油期價下挫0.20美元或0.4％，報每桶50.09美元。
由於近日感染人數激增，倫敦政府提高疫情警報等級，實施更嚴格的封鎖措施，勢必影響短期燃料需求。
此外，義大利政府考慮在耶誕節假期祭出更多管制，以避免疫情惡化。德國則已下令非必要商店必須關閉到明年1月10日止。
(工商 )
由於歐洲實施更嚴格的封鎖，消減市場對疫苗問世帶動復甦的樂觀情緒，加上中東緊張情勢再現，使得15日（周二）早盤油價走跌。
美國西德州中級原油期價下挫0.16美元或0.3％，報每桶46.83美元，布蘭特原油期價下挫0.20美元或0.4％，報每桶50.09美元。
由於近日感染人數激增，倫敦政府提高疫情警報等級，實施更嚴格的封鎖措施，勢必影響短期燃料需求。
此外，義大利政府考慮在耶誕節假期祭出更多管制，以避免疫情惡化。德國則已下令非必要商店必須關閉到明年1月10日止。
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