新北市一位人妻小芬（化名）外遇小王（阿雄）近1年，兩人多次發生性關係，小芬某日突然想結束這段地下戀情，重回老公懷抱，便對阿雄提出分手，阿雄不滿，竟在小芬的機車上張貼2人姦情字條「你老婆XX洞很大水很多」、「你老婆給你當烏龜」等，綠帽夫看見後崩潰，氣得對2人提告。

據悉，小芬與阿雄偷情1年期間，常跑去阿雄的住處大玩床上運動，某日卻以「回歸家庭」為由，想結束2人的不正當關係。小王不甘付出的感情遭辜負，自己淪為小芬的洩慾工具，便興起報復念頭，竟在人妻的機車上貼出2人發生姦情的字條。

豈料，阿雄貼出的字條被小芬丈夫看見，小芬丈夫不甘被戴綠帽，當場放聲大哭，加上鄰居看見字條到處嚼舌根，因不堪承受精神壓力，便對2人提告求償。

小芬丈夫指控，擔任鐵工的阿雄與妻子發生婚外情，事後不滿妻子提出分手，竟於2019年7月17日時拿著寫有「你老婆給你當烏龜」、「你老婆XX很大洞很多水」的字條，張貼在妻子的機車上，自己因此得知被戴綠帽。還說，阿雄明知小芬已婚，還與她發生關係，已嚴重破壞他的圓滿婚姻，讓他身心受到極大痛苦，因此決定對阿雄提告求償。

阿雄出庭時辯稱，他與小芬認識時，因對方說已離婚才交往，小芬也常出入他家，2人還經常互相傳送愛意，主觀上認定小芬是單身，並非故意侵害小芬丈夫的配偶權。

法官認為，雖然阿雄與小芬交往後才知道對方已婚，但分手後卻張貼不雅文字的字條，因此判他拘役10日；侵害配偶權部分，判決需賠償小芬丈夫25萬元。可上訴。

(中時新聞網)