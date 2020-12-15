立肯企業投資金額逾10億元，將於新北市板橋區興建企業營運總部，新北市副市長吳明機今（15日）受邀出席動土典禮。（新北市經發局提供）

立肯企業投資金額逾10億元，將於新北市板橋區興建企業營運總部，新北市副市長吳明機今（15日）受邀出席動土典禮，規畫打造地上9層、地下4層的企業營運總部，預計2023年5月完工。

吳明機副表示，市府近年來持續完善板橋區整體環境，今年1月通車的環狀線串聯7條捷運線，增加大家交通便利性，同時配合城市新美學政策，推出林家花園周邊人行環境及景觀改善工程等，並搭配耶誕城、林家花園光雕秀等活動，豐富在地文化及觀光產業。

立肯企業營運總部建築設計特別強調綠能環保，成功取得綠建築「銀級」認可與耐震標章。企業總部內不僅可作為辦公使用，也特別打造紡織數位化資訊系統與研發中心，設有嶄新的產品展示間，作為布料與成衣之陳列與發表用。

此外還規畫有員工餐廳、咖啡廳、健身房、交誼互動區與多功能會議廳，有效提升員工工作效率與生活品質。

立肯企業董事長廖炳榮董事長表示，立肯除了根留台灣，也以實際行動投資總部大樓興建，期望帶動國內紡織業的發展。因應數位化時代的產業變遷，今年與思愛普SAP及伊雲谷簽署數位化專案，藉由雲端與AI技術，期望提升企業競爭力與協助紡織供應鏈轉型，提高附加價值。

經發局補充，歡迎企業透過市府推動之招商一條龍與單一窗口服務平台，來釐清各種投資疑難雜症，市府一定不遺餘力的給予協助，歡迎各方企業踴躍投資新北市。

(中時 )